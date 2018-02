Relateret indhold Aktieordbog

Matas præciserer forventningerne til regnskabsåret 2017/18.



Kæden venter nu et fald i omsætningen - den såkaldte like-for-like vækst - på 1-2 pct. samt et driftsresultat før nedskrivninger på goodwill, EBITA, på 445-460 mio. kr.



Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal i det forskudte regnskabsår 2017/18.



Matas ventede tidligere et fald i omsætningen på 0-2 pct. og et driftsresultat før nedskrivninger på goodwill, EBITA, mellem 440 og 470 mio. kr.



Forventningerne til investeringsniveauet på omkring 90-100 mio. kr. eksklusiv overtagelse af butikker er uændret.



- Salget i de første 9 måneder af regnskabsåret ligger i tråd med de reviderede forventninger, men billedet er fortsat todelt, konstaterer administrerende direktør i Matas Gregers Wedell-Wedellsborg.



Han forklarer, at julehandlen gik pænt og matas.dk voksede 40 pct. alene i det seneste kvartal.



- Denne udvikling kan dog ikke kompensere tendensen med en lavere kundestrøm og øget konkurrence i hverdagene, siger han og noterer, at selskabets resultat i tredje kvartal blev lidt lavere end samme kvartal sidste år med en EBITA margin på 19,5 pct. mod 20,2 pct. sidste år.



