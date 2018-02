Relateret indhold Aktieordbog

ALK-Abellò står i 2018 over for det vanskeligste år finansielt set i den treårige transformation som selskabet er på vej igennem.



Det siger administrerende direktør Carsten Hellmann i regnskabet.



- 2018 vil finansielt være det vanskeligste år i transformationsperioden med pres på toplinjen og vores samlede finansielle ressourcer grundet de korrigerende handlinger og investeringer, der kræves for at gøre ALK større og mere robust, siger han i regnskabet.



Han venter fra og med 2019 tocifrede vækstrater i omsætningen, og at ALK vil have adskillige upsides.



- Når det er lykkedes at transformere ALK, vil vi stå stærkt med en virksomhed, der kan levere vedvarende tocifret vækst og på sigt indtjening på brancheniveau, slår han fast.



Transformationen, der blev igangsat i slutningen af sidste år, skal i løbet af tre år ændre ALK til en allergivirksomhed med en bredere tilstedeværelse og sætte gang i en ny vækstæra.



Transformationsplanen blev præsenteret 4. december og sendte aktien i et styrtdyk på knap 25 pct. på tre dage fra 905 kr. til 681 kr. Aktien kostede mandag 715 kr. efter fem dage med fald fra 846 kr.



Fastholder forventningerne



ALK-Abelló fastholder forventningerne som blev offentliggjort 4. december.



Selskabet venter i 2018 en omsætning omkring 2,7 mia. kr. samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på omkring minus 50 mio. kr. Det fremgår af årsregnskabet.



I 2017 var omsætningen 2,9 mia. kr. og EBITDA 253 mio. kr.



Nedskrivninger



ALK-Abelló kom ud af fjerde kvartal med en lille fremgang i omsætningen, men et underskud efter engangsnedskrivninger på 152 mio. kr. i fjerde kvartal.



Nedskrivningen blev annonceret allerede i december i forbindelse med offentliggørelsen af selskabets nye strategi og omfatter ikke-strategiske udviklingsprojekter og udfasning af produktionsudstyr.



ALK omsatte for 763 mio. kr. i fjerde kvartal af 2017 mod ventet 793,8 mio. kr. baseret på fem analytikeres gennemsnitsestimat ifølge Bloomberg News.



I samme periode sidste år var omsætningen på 754 mio. kr.



Driftsresultatet, EBIT, blev et underskud på 139 mio. kr. mod et plus på 55 mio. kr. i fjerde kvartal af 2016 og var særligt påvirket af investeringer i det amerikanske marked.



Et par analytikerestimater indsamlet af Bloomberg News viser, at analytikerkorpset havde regnet med et driftsunderskud 152,5 mio. kr.



På bundlinjen havde ALK-Abelló et underskud på 159 mio. kr. mod et overskud på 36 mio. kr. i samme periode sidste år.



/ritzau/FINANS