ALK-Abelló's fjerde kvartal belastet af stor nedskrivning

ALK-Abelló kom ud af fjerde kvartal med en lille fremgang i omsætningen, men et underskud efter engangsnedskrivninger på 152 mio. kr. i fjerde kvartal.



Nedskrivningen blev annonceret allerede i december i forbindelse med offentliggørelsen af selskabets nye strategi og omfatter ikke-strategiske udviklingsprojekter og udfasning af produktionsudstyr.



ALK omsatte for 763 mio. kr. i fjerde kvartal af 2017 mod ventet 793,8 mio. kr. baseret på fem analytikeres gennemsnitsestimat ifølge Bloomberg News.



I samme periode sidste år var omsætningen på 754 mio. kr.



Driftsresultatet, EBIT, blev et underskud på 139 mio. kr. mod et plus på 55 mio. kr. i fjerde kvartal af 2016 og var særligt påvirket af investeringer i det amerikanske marked.



Et par analytikerestimater indsamlet af Bloomberg News viser, at analytikerkorpset havde regnet med et driftsunderskud 152,5 mio. kr.



På bundlinjen havde ALK-Abelló et underskud på 159 mio. kr. mod et overskud på 36 mio. kr. i samme periode sidste år.