Vestas-analytiker på trods af klogt opkøb: Historien om Vestas hedder prispres

Eksklusivt for kunder

Vestas-aktien starter ugen med et fald. To dage før regnskabstallene for 2017 lander, blev aktien fra morgenstunden sendt ned med 2,35 pct. Og selvom Vestas i følge aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, købte "klogt op" i weekenden, kommer det ikke...