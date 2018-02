Trods kamp med fagbevægelsen: Ryanair tjener mere end forventet

Det irske lavprisselskab Ryanair har på trods af en længerevarende kamp med fagbevægelsen leveret et fint regnskab for tredje kvartal, som er offentliggjort mandag morgen.



Regnskabet viser en omsætning på 1,4 mia. euro, hvilket var en stigning på 4 pct. sammenlignet med samme kvartal året før og derudover på niveau med analytikernes forventninger. Det skriver Bloomberg News.



På bundlinjen overraskede Ryanair til gengæld positivt med et overskud efter skat på 106 mio. euro. Det var højere end de 95 mio. euro, der blev tjent i samme kvartal året før, og bedre end analytikernes estimat på 95,3 mio. euro.



Sammen med regnskabet har Ryanair annonceret et nyt aktietilbagekøbsprogram på 750 mio. euro, som starter i denne måned.



For resten af regnskabsåret holder flyselskabet fast i sin forventning om en indtjening på mellem 1,40 og 1,45 mia. euro.



Men det er med det in mente, at selskabet er "forsigtig" omkring sin forudsigelse, da den afhænger af niveauet for forstyrrelser afledt af forhandlinger med piloternes fagforening.



For nylig landede Ryanair en aftale med den britiske fagforening the British Airline Pilots' Association, også kendt som Balpa Union, der fremover skal repræsentere alle piloter i selskabet.



Forinden nåede flere af selskabets piloter at skifte til andre selskaber eller strejke hen over efteråret og op til julen, hvilket ifølge 3F kostede Ryanair flere tusinde aflysninger og store økonomiske omkostninger.