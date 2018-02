Nordea ansøger om notering af finsk aktie

Relateret indhold Tilføj søgeagent Nordea Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Nordea

Den skandinaviske storbank Nordea har ansøgt om at få optaget aktierne i det helejede datterselskab Nordea Holding Abp - også kaldet Nordea Finland - til handel på fondsbørserne i Helsinki, Stockholm og København.



Det fremgår af en meddelelse udsendt af Nordea fredag aften.



Ansøgningen er en del af forberedelserne til den planlagte flytning af moderselskabets hovedsæde fra Sverige til Finland.



Under forudsætning af at flytningen af hovedsædet gennemføres, hvilket blandt andet kræver vedtagelse på Nordeas ordinære generalforsamling 15. marts, og at fondsbørserne i Helsinki, Stockholm og København godkender ansøgningen, er hensigten, at handlen med Nordea Finlands aktier begynder i løbet af efteråret.



/ritzau/FINANS