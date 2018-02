Vestas køber amerikansk dataleverandør for 100 mio. dollar

Vestas har indgået en aftale om at købe amerikanske Utopus Insights, der er leverandør af dataanalyse, for 100 mio. dollar.



Det oplyste Vestas lørdag.



Utopus Insights har 15 års erfaring i udvikling af digitale løsninger, en portefølje af innovative digitale produkter, mere end 30 patenter og et team af erfarne dataforskere, energiingeniører, energisoftwareudviklere og meteorologer, oplyses det.



Købesummen vil blive betalt kontant ud af eksisterende midler.



For 2017 ventes Utopus Insights at rapportere en koncernomsætning på under 10 mio. dollar.



Utopus Insights vil blive indregnet i Vestas' regnskab, når handlen er endeligt gennemført, hvilket ventes at ske i første kvartal i år.



Vestas har som ambition at tilbyde sine kunder digitale løsninger, der kan levere større forudsigelighed, øget produktion af vedvarende energi, mere effektiv drift og bedre integration med elnettet.



"Med opkøbet af Utopus Insights vil Vestas gribe de muligheder, som den fortsatte transformation giver, samt levere hurtigere, mere intelligente og mere holistiske løsninger," forklarer Vestas.



"Købet af Utopus Insights forbedrer Vestas' eksisterende, førende kompetencer inden for dataanalyse og integreret energisoftware," forklarer Vestas' koncernchef, Anders Runevad, i meddelelsen og mener videre, at Vestas med købet bliver i stand til at levere forbedrede prognoser, produktionsoptimering og koordinering mellem kraftværker samt at understøtte det større energisystems øgede optag af vedvarende energi.



Utopus Insights tilbyder i dag sine kunder i energibranchen fem forskellige typer software og vil fortsætte med at udvikle nye produkter baseret på sine mere end 30 udstedte patenter relateret til energiinnovation.



Utopus Insights vil fortsætte som en selvstændig enhed med separat branding under Vestas Service.



/ritzau/FINANS