Lolland-Falster får snart sin egen lufthavn

Flyvepladsen ved Holeby på Lolland med det flotte navn Lolland-Falster Airport bliver snart til en lufthavn.



Det sker, efter at der er investeret i nyt udstyr, som foruden at give piloten de nødvendige oplysninger om vejrliget også gør det muligt at lande og lette i dårligt vejr og ved lav sigtbarhed.



"Vi kommer til at kunne byde flere fly velkommen til pladsen end tidligere, hvor nogen måske har valgt os fra. Men det handler mest af alt om, at vi vil sende et signal til omverdenen om, at vi er her," siger Hans Ole Sørensen (V), der er byrådsmedlem i Lollands Kommune og formand for flyvepladsudvalget.



Her har man store forventninger til de kommende byggerier af henholdsvis Storstrømsbroen og Femern-forbindelsen.



De vil ikke alene bringe arbejdspladser og øget økonomisk aktivitet med sig. Der ventes også mere flytrafik.



"Allerede nu er der firmaer, der har følere ude for at høre, hvad vi kan tilbyde.Vi regner da også med, at der bliver større behov for lufthavnen fremover, når både mandskab, maskiner og reservedele til de store byggerier skal fragtes hertil," siger Hans Mouszynski, der er flyvepladschef.



Hans Ole Sørensen afviser dog for nuværende muligheden for rutefly til og fra de sydlige øer.



"Vi har prøvet at arbejde med det. Men grundlaget er der ikke lige nu, og det ville også kræve en bekostelig ombygning af faciliteterne, fordi der skal indrettes sikkerhedskontrol," siger han.



Ud over opgraderingen af det tekniske udstyr er der også planlagt en renovering af banebelysningen og belægningen på startbanen.



Den lagde i øvrigt asfalt til over 6000 starter og landinger sidste år.



