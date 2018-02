Arkitektgruppen skubber 2 mia i boliger på Amager

Relateret indhold Artikler

Ejendomsudvikleren Arkitektgruppen sætter gang i et spritnyt projekt og er nu samlet set undervejs med 500 nye private boliger til en projektværdi på 2 mia. kr. i hovedstaden.



Det hele sker i et samarbejde med kapitalforvalteren NREP.



Det nyeste projekt omfatter et 28.000 kvm byggeri på Amager Strandvej og kaldes Strandhaverne, i området mellem Kløvermarken og Amager Strandpark.



Byggeriet går i gang i denne måned og omfatter 186 private boliger. Derudover er der planlagt hotellejligheder og almene boliger på grunden.



I nærheden ligger et andet af Arkitektgruppen og NREP's fælles projekter under opførelse. Det hedder Greensquare Garden og er på 30.000 kvm



Undervejs i fire år



Ifølge Arkitektgruppen har alene projektet med Strandhaverne været undervejs i fire år. Første skridt var at samle grundejerne i området og finde fælles fodslag, så man sammen kunne gå til myndighederne med en plan om omdannelse fra industri til bolig og erhverv.



Herefter fulgte udarbejdelse og godkendelse af først en startredegørelse og dernæst en ny lokalplan.



"Når vi som udviklere kan se store muligheder i et område, er det altafgørende, at kommunen er åben over for at ændre lokalplanen, hvis man lever op til deres krav. Strandhaverne er bæredygtig byudvikling og har en god balance mellem private og almene boliger," siger Robin Feddern, adm. direktør i Arkitektgruppen.



Lokalplanen, under navnet Ved Amagerbanen Syd, gør det muligt at bygge ca. 750-850 nye boliger og knap 20.000 kvm erhvervsbyggeri.



Blandet by



NREP, som i dag er en af de store kapitalforvaltere inden for fast ejendom i Norden, sætter pris på Arkitektgruppens arbejde.



"Med afsæt i en fantastisk beliggenhed ser vi frem til at skulle være med til at understøtte udviklingen af København som en blandet by gennem forskellige boligtyper og erhverv i Strandhaverne," siger Jakob Flymer, investeringschef i NREP.



Arkitektgruppen blev stiftet i 1986 af Jørgen Witting, som i dag er bestyrelsesformand i virksomheden, der har hovedsæde i Odense. Selskabet ejes af Jørgen Witting og Robin Feddern.



I 2016 omsatte Arkitektgruppen for 623 mio. kr. og tjente 58 mio. kr. før skat. Egenkapitalen var ved udgangen af året på 206 mio. kr.