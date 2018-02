Netto-topchef ydmyget på Linkedin: Flagskibsbutik er en rædsel

Hvorfor gå i Tivoli, når du kan se dette rædselskabinet ganske gratis? Sådan beskriver den internationale erhvervsmand Burkhart Franz Netto-butikken lige ud for det travle trafikknudepunkt Nørreport Station i København.I et indlæg på Linkedin gennemgår han systematisk butikken, som han har besøgt hyppigt, siden han flyttede til København i oktober som adm. direktør for virksomheden Pelican Self Storage.Indlægget har fået Netto-topchef Michael Løve til tasterne i et forsvar for sig selv og for Dansk Supermarkeds ellers succesrige discountkæde Netto. Men det vender vi tilbage til.Burkhart Franz har en lang karriere bag sig i den internationale detailhandel og restaurationsbranche, og han er rystet over antallet af udsolgte varer, rådden frugt og mejeriprodukter med overskreden sidste salgsdato.Franz langer direkte ud efter ledelsen i Netto-kæden, der ikke formår at udnytte den attraktive placering."Hvad ville mine detailhandelsvenner rundt omkring på kloden kalde en butik, der ligger foran Danmarks travleste togstation med 13 mio. årlige potentielle kunder? Et flagskib? Nemlig! Det ville jeg også," lyder det fra Burkhart Franz, som til gengæld ser alt andet end et prægtigt flagskib, når han gæster butikken.Han ville forvente, at med denne beliggenhed skulle den øverste Netto-ledelse sikre, at butikken altid er ren, har fyldte hylder og friske varer hele dagen lang, "ikke mindst lige før lukketid og især juleaften," som han udtrykker det.Det er dog ikke tilfældet, og Franz viser billeder, som han selv har taget af tomme hylder og en gang, der flyder med tomme papkasser."Hvem, der end er ansvarlig for Netto-brandet, gør sig efter min beskedne mening skyldig i grov uagtsomhed," skriver Burkhart Franz.Den ansvarlige må siges at være Michael Løve, som i september tiltrådte som øverste chef for Netto-kæden. Han lægger sig fladt ned i et svar til Burkhart Franz."Der er ingen tvivl om, at dine oplevelser ligger langt fra den service, vi ønsker at levere, og de billeder, du viser, er uacceptable," skriver Michael Løve og tilføjer, at han kun har siddet i jobbet i fire måneder."Sammen med det fantastiske Netto-team planlægger vi en masse forandringer i de kommende år," skriver Michael Løve.Han undskylder sig også med, at Nørreport-butikken er meget lille, og med 2500 daglige kunder er det en stor udfordring at drive den.I kommentarsporet under Burkhart Franz' engelsksprogede indlæg er der ikke meget medvind til Netto, men derimod mange, der kan beskrive lignende eksempler fra andre Netto-butikker.Michael Løve oplyser til Børsen, at han allerede har modtaget nye fotos fra Nørreport-butikken, der nu står knivskarpt og med fyldte og trimmede hylder."Selvfølgelig tager vi konkret hånd om situationer som denne, når vi bliver opmærksom på dem. Butikken har knoklet med at komme på plads igen," skriver Michael Løve i en kommentar.Burkhart Franz har givet tilladelse til, at hans billeder er gengivet her på siden.