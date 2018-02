Storkundes krak sender dansk møbelgigant i konkurs

Møbelproducenten Tvilum er gået konkurs, knækket af eksportmoms og en kundes krak. Det bekræfter advokat Ulrik Holsted-Sandgreen, der er indsat som kurator over for Børsen.Det er stoppet af eksportmoms-ordningen, som i første omgang fører til, at Tvilum Møbelfabrik fredag er gået konkurs. Derudover er tab hos en storkunde også medvirkende til virksomhedens krise. Det bekræfter boets kurator, partner hos Horten, Ulrik Holsted-Sandgreen, overfor Børsen."Eksportmoms-ordningen er ophørt, og det betyder, at virksomheden af Skat er blevet bedt om at tilbagebetale forudbetalt eksportmoms. Og så er der en meget stor udenlandsk kunde, som er under rekonstruktion. Summen af alt dette har ramt Tvilum på likviditeten," siger han."Vi forsøger nu at sælge aktiverne og aktiviteterne, og det er vi i fuld gang med. Hvordan det vil gå med det, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt," lyder det.