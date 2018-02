Det svensk-britiske medicinalselskab Astrazeneca kom bedre end ventet ud af fjerde kvartal, hvor særligt en højere indtjening springer i øjnene.



Astrazeneca nåede i kvartalet et overskud per aktie på 1,30 dollar, hvilket klart overgik de 0,84 dollar, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet.



Salget lød på 5,78 mia. dollar i oktober, november og december. Analytikerne havde ventet 5,49 mia. dollar. Blandt andet salget af midlet Crestor, der sænker kolesteroltallet, var markant højere end ventet.



I 2018 venter Astrazeneca, at væksten stiger med en lav encifret procentsats.



