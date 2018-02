TDC's erhvervsforretning har udsigt til endnu et svært år

Relateret indhold Artikler

TDC's erhvervsforretning har gennem de seneste år haft vigende resultater, og selv om tilbagegangen i 2017 var mindre end året før, er TDC endnu et stykke fra at have sat en prop i hullet.



Der er særligt inden for gruppen af de store virksomheder, at der er pres på priser og indtjening, fortæller administrerende direktør Pernille Erenbjerg.



- Vi forventer, at 2018 bliver endnu et ret hårdt år - delvist fordi der stadig vil være effekt af den nye EU-regulering for roaming - og delvist fordi der stadig er noget justering af prispunkter, siger Pernille Erenbjerg på en telekonference efter TDC's regnskab for 2017.



TDC's erhvervsdivision nåede i 2017 et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 2570 mio. kr., hvilket er et fald på 11,2 pct. organisk mod et dyk på 14,3 pct. i 2016 og 16,6 pct. i 2015.



TDC vandt i slutningen af 2017 en stor kontrakt med Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, som giver 100.000 nye mobilkunder, men selv om TDC i den forbindelse kunne fortælle, at det var til bedre priser end tidligere, har der ikke været en effekt i markedet generelt set.



- Priserne i kontrakten er bedre, end de var tidligere, men priserne i det offentlige segment er lavere end i enterprise-segmentet (de store private virksomhedskunder, red.) - og det vil de altid være - blandt andet fordi kontrakterne er mere enkle og har mindre indhold, siger Pernille Erenbjerg på telekonferencen.



Hun fremhæver desuden en god udvikling i gruppen af små og mellemstore virksomheder, hvor både kundebase og indtjening er blevet mere stabil.



- Vi er desværre stadig et stykke fra at kunne sige, at situationen er stabiliseret generelt, men vi kan nu sige, at vi har stabiliseret udviklingen i SMV-segmentet, ved hvad vi har med at gøre hos de offentlige kunder og har nu enterprise-segmentet tilbage, siger Pernille Erenbjerg på telekonferencen.



/ritzau/FINANS