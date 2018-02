Premier League-klubber smadrer transferrekord for januar

Transfervinduet i januar er normalt forholdsvis roligt.



Men en række store handler og en travl sidste dag gør, at Premier League-klubberne har brugt 430 millioner pund - svarende til omkring 3,6 milliarder kroner, ifølge en analyse af revisionsfirmaet Deloitte



Det er ny rekord, skriver nyhedsbureauet AFP.



Den tidligere rekord lød på 225 millioner pund - 1,9 milliarder kroner.



Det er især top-6 klubberne, der ikke har holdt sig tilbage med at bruge penge, hvor både Arsenal, Liverpool og Manchester City har gennemført dyre transfers.



"Premier League-klubberne har udnyttet muligheden for at forfriske trupperne i januar før den afgørende del af sæsonen," siger Dan Jones, der er partner i Deloitte.



Næsten to tredjedele af pengene blev brugt af top-6 klubberne, mens de seks klubber i bunden stod for cirka en femtedel.



Ifølge analysen slår de 20 hold i den bedste engelske række også rekord, hvis man ser på mængden af penge brugt på en hel sæson.



I 2017/18-sæsonen har klubberne brugt 1,9 milliarder pund - svarende til omkring 16 milliarder kroner. Det er fire milliarder kroner mere end den tidligere rekord.



/ritzau/AFP