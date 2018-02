Til foråret begynder Maersk Line, der er rederiet i Mærsk-koncernen, at sejle en ny Stillehavsrute, skriver mediet Maritime Logistics Professional.



Ifølge mediet bliver ruten den fjerde af slagsen til at forbinde Asien med Syd- og Mellemamerika for Maersk Line, som sigter efter at kunne levere yderligere services for kunder i blandt andet Columbia.



Den nye rute bliver taget i brug fra begyndelsen af april, skriver Maritime Logistics Professional.



/ritzau/FINANS