Brandgaard efter Ablynx-skuffelse: Jagten på opkøb fortsætter

Novo Nordisk måtte mandag strække våben i kampen om det belgiske biotekselskab Ablynx, men ledelsen fortsætter jagten på egnede opkøb og indlicenseringer til sin biofarmaforretning og venter at vende tilbage med nyt allerede i år.



Novo havde budt 2,6 mia. euro for Ablynx, men måtte se sig slået med bred margin af franske Sanofi, der endte med at få belgiernes opbakning til en overtagelse for 3,9 mia. euro.



- Da vi så på værdien af Ablynx i Novo-kontekst, så kunne vi ikke se den værdi, som handelen blev gennemført til, men vi anerkender også, at Sanofi havde et væsentligt mere vidtgående forsknings- og udviklingssamarbejde med Ablynx, og også aktiviteter inden for luftvejssygdomme, hvilket var del af aktiverne i Ablynx. Så jeg tror, at de har fundet en god ejer, siger koncerndirektør Jesper Brandgaard, der har ansvar for Novos biofarmaforretning.



Novo var især på jagt efter Ablynx' blødermiddel for at tage brodden af den ventede salgsnedgang til Novoseven, der er ramt af konkurrence fra Roches nylancerede blødermiddel, Hemlibra.



Arbejdet med at få genskabt væksten i biofarmaforretningen fortsætter, og strategien omfatter stadig opkøb og indlicenseringer.



- Ablynx-casen er et meget synligt eksempel på vores engagement i forhold til købe noget inden for hæmofili og sjældne blødersygdomme, hvor vi mener, at vi kan gøre en væsentlig forskel. Det er vi meget dedikerede til, og jeg har tillid til, at I vil høre mere fra os fra den front i 2018, siger Jesper Brandgaard.



/ritzau/FINANS