Den amerikanske chipproducent Qualcomm har landet en femårig aftale med Samsung, der om et år kan sælge telefoner med Qualcomms nye chips og 5G-netværk.



Det skriver Financial Times.



Ifølge analytikerne overhaler Qualcomm konkurrenter som Intel, når det kommer til udvikling af fremtidens 5G-netværk, der i forhold til det velkendte 4G både er hurtigere og mindre energikrævende.



Førerpositionen er tiltrængt efter en længere periode med fjendtlige tilnærmelser fra rivalen Broadcom, der har gjort seriøse forsøg på at overtage Qualcomm, samt en omkostningsfuld juridisk kamp med Apple.



Investorerne er sultne efter vækst og fremgang, hvilket skal sikres med nye samarbejder.



"Vi har nu fokus på at implementere 5G-netværk i den sidste del af året. Vi samarbejder med flere producenter om lanceringer af nye smartphones i løbet af første halvår af 2019", siger Cristiano Amon, administrerende direktør i Qualcomm, til Financial Times.



Selskabet har desuden etableret alliancer med en række kinesiske smartphoneproducenter, heriblandt Lenovo, Vivo, Oppo og Xiaomi.



/ritzau/FINANS