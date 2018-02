Ørsteds overskud rammer rekord - vil lancere flere grønne sats

Ørsted lander et årsresultat, der som forventet rammer den opjustering som selskabet præsenterede den 10. januar. Driftsoverskuddet ender på 22,5 mia. kr. Det er samtidig det højeste i selskabets historie.



Forventningerne til året vil ende højere i 2018, hvis frasaget af 50 pct. af havvindparken Hornsea 1 lander i år. Frasalget kan også lande i 2019.



Desuden vil Ørsted udvide fokus inden for grøn energi til blandt andet at omfatte landvind.



Topchef Henrik Poulsen skriver i børsmeddelelsen:



"Vi arbejder på at udvide vores portefølje af langsigtede vækstoptioner inden for grøn energi. Vi har blandt andet etableret en ny enhed for at udforske projekter inden for energilagring og solenergi, og vi kigger ligeledes nærmere på markedet for landvind," skriver Henrik Poulsen i meddelelsen.



Meget af spændingen om Ørsteds årsresultat var allerede lettet, da Ørsted i begyndelsen af januar opjusterede selskabets forventninger til årets resultat.



Ørsted havde haft mere fart end ventet på flere af sine havmølleparker, og energiselskabet opjustererede derfor sine forventninger til sidste års driftsoverskud fra 21 mia. kr. til 22,5 mia. kr. for 2017.



Ifølge Ørsted skyldtes stigningen primært en stærk indtjening fra vores producerende havvindmølleparker i slutningen af året - herunder fra kraftigere vind og en hurtigere indfasning af produktion fra de nye parker Race Bank og Walney Extension.



Forventningerve til regnskabet er derfor primært rettet mod de strategiske meldinger, som Ørsted vil komme i forhold til 2018 og udviklingen inden for den grønne omstilling generelt.



Sagen er, at på Ørsted hjemmemarked i Nordeuropa er havvind efterhånden så udbredt, at i takt med, at andelen af bæredygtig energi stiger, så når man en naturlig grænse i systemet: Når vinden blæser, dropper prisen på elektricitet drastisk, og når der ingen vind er, stiger prisen tilsvarende. Derfor er målet at få udbud og efterspørgsel til at mødes mere effektivt.



Derfor ventes Ørsted at kaste sig over nye initiativer inden for grøn omstilling i den kommende tid. Det er samtidig blevet muligt for Ørsted at udvide fokus i strategien, fordi indtjeningen på de nuværende havvindparker simpelthen er så stor, at Ørsted generer tilstrækkelig med kapital til at investere i nye områder.



Samtidig kastede Ørsted sig i 2017 for alvor en international satsning. Der blev åbnet kontorer i USA og Taiwan - og sidst men ikke mindst ændrede selskabet sit navn, fra Dong til Ørsted, for at være mere salgbar internationalt.