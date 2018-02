Finansdirektør i Bavarian Nordic Ole Larsen stopper. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.



Ifølge meddelelsen ønsker Ole Larsen at prøve nye udfordringer, men fortsætter i jobbet indtil hans afløser er fundet.



"På vegne af hele firmaet vil jeg gerne takke Ole for hans betydelige bidrag de seneste 10 år. Ole har været med til at vokse Bavarian Nordic til et veldiversificeret, fuldt integreret selskab, der i øjeblikket er i en af ​​sine stærkeste finansielle positioner i vores historie. Vi takker ham for hans engagement og hans vilje til at arbejde gennem en smidig overgang til en passende udskiftning. Vi ønsker ham det allerbedste i sine fremtidige bestræbelser," siger Paul Chaplin, administrerende direktør for Bavarian Nordic.