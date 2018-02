Analytikernes forventninger til Novo: Dollarfald sletter hele salgsvæksten

Mio. kr. Q4 2017(e) Q4 2016 FY 2017(e) FY 2018(e) FY 2016 Omsætning 28.497 29.572 112.183 112.554 111.780 - Diabetes 23.596 23.827 93.329 95.790 88.949 -- Tresiba 2318 1550 7765 10.239 4056 -- Levemir 3328 4084 14.100 11.680 17.083 -- Novo rapid/ Novo log 5163 5539 20.620 19.186 19.945 -- Victoza 5563 5397 22.431 22.793 20.046 -- Ozempic - - 0 2282 - -- Saxenda 776 540 2641 3599 1577 - Biofarma 4788 5745 18.758 16.675 22.831 -- Hæmofili 2633 2821 10.352 8840 10.472 --- Novo seven 2195 2552 8970 7114 9492 Bruttoresultat 23.626 24.654 94.398 93.506 94.597 Bruttomargin (%) 83,1 83,4 84,2 83,4 84,6 Driftsresultat EBIT 10.385 11.206 49.305 48.611 48.432 Resultat før skat* 10.981 10.942 49.090 50.471 47.798 Nettoresultat* 8597 8699 38.473 39.620 37.925

Selv om Novo vokser en smule, bliver det næppe muligt at se fremgangen målt i danske kroner, når selskabet offentliggør regnskab torsdag morgen.En stor svækkelse af den amerikanske dollar betyder, at toplinjen skrumper i fjerde kvartal, og at udviklingen i 2018 i bedste fald tegner til at blive flad. Det viser en rundspørge blandt analytikere foretaget af Ritzau Estimates.Novo ventes godt nok at vise vækst - også i kroner - for sin diabetesforretning næste år, men salget i den biofarmaceutiske forretning vil være præget af tilbagegang i salget af blødermidlet Novoseven, som presses af det rivaliserende middel, Hemlimbra, fra Roche.I forbindelse med regnskabet for tredje kvartal lagde Novo en foreløbig prognose frem, der varslede en samlet lav til medium encifret vækst i salg og driftsresultat i 2018 i lokal valuta.Målt i kroner varslede Novo dengang, at væksten ville blive 3 procentpoint lavere målt på salget og hele 4 procentpoint lavere målt på driftsresultatet. Med andre ord vil væksten blive ædt op, og siden er dollarfaldet taget til."Mit bud er, at Novo kommer med en prognose om 2-6 pct. vækst i lokal valuta, og at valuta dræber hele den vækst i hvert fald på EBIT-niveau. Så vækstmæssigt bliver der ikke noget at komme efter i 2018," siger analysechef i Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen til Ritzau Finans.Han er til gengæld svagt optimistisk i forhold til Novos mulighed for, at slå markedsforventningerne til udviklingen i fjerde kvartal."Konsensus for fjerde kvartal ligger nok lidt til den konservative side, og jeg ser ikke den store risiko for en skuffelse her. Der er en nem sammenligningsbase at måle sig op mod. Men der skal ikke spejdes efter vækst, fordi valuta ødelægger det.""Så kvartalet bliver nok på linje med eller en smule bedre end konsensus, og så får vi en prognose, der nok ikke gør os meget klogere på, hvor Novo lander i 2018. Spørgsmålet bliver så, hvor meget markedet har vænnet sig til, at der ikke kommer vækst i Novo på grund af valutadelen," siger Michael Friis Jørgensen.Hos Sydbank regner analytiker Søren Løntoft Hansen med, at Novos spiller ud med en omsætnings- og indtjeningsvækst i lokal valuta i intervallet 1-5 pct., mens prognosen for salgsvæksten og EBIT-væksten i danske kroner bliver henholdsvis 5 og 6 procentpoint lavere - det vil sige i allerbedste fald henholdsvis nul og minus 1 pct. og værste fald en negativ vækst på henholdsvis 4 og 5 pct.Fokus i regnskabet vil blandt andet være på salget af Novos langtidsvirkende insuliner Tresiba og Levemir, som skuffede i tredje kvartal, hvilket ifølge koncernfinansdirektør, Jesper Brandgaard, dog skyldtes en ekstraordinær påvirkning fra blandt andet rabatjusteringer.Desuden vil der være fokus på salget af diabetes 2-midlet Victoza, der kun vil vise begrænset vækst, og ligeledes er påvirket af specifikke forhold."Lagerforskydninger påvirkede salget af Victoza positivt i især første del af 2017. Den positive effekt vil dog efter vores vurdering blive udjævnet i de efterfølgende kvartaler – herunder i fjerde kvartal. Hertil kommer tabet af markedsandele til Trulicity fra Eli Lilly og en negativ valutaeffekt, hvilket dæmper væksten yderligere," skriver Søren Løntoft Hansen i et notat.I 2018 har Novo dog mulighed for at slå igen mod Trulicity med sin nylancerede ugentlige GLP-1-analog Ozempic, der har vist bedre effekt. Salget af Ozempic er en af de mulige svingfaktorer, der medvirker til, at Novos vækstprognose for 2018 er relativt bred. I 2018 venter analytikerne et salg af Ozempic på 2,3 mia. kr.TABELAnalytikernes forventninger til Novo Nordisks regnskab for fjerde kvartal af 2017:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til seks analytikere.Blandt de fem analytikere, der har oplyst anbefaling, anbefaler alle køb af aktien i stærkere eller mildere grad. Det gennemsnitlige kursmål er 374 kr.Regnskabet offentliggøres torsdag den 1. februar klokken 7.30./ritzau/FINANS