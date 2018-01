Øland om mulig Lyngby-konkurs: Vi skal beskytte spillerne

Spillerne i den konkurstruede fodboldklub Lyngby fra Alka Superligaen holdt onsdag møde med deres fagforening, Spillerforeningen.



På mødet blev der talt om, hvordan spillerne skal forholde sig til, at de ikke har fået udbetalt deres løn for januar.



Spillerforeningens direktør, Mads Øland, fortæller følgende om situationen:



"Vi vil i denne vanskelige situation rådgive spillerne i Lyngby Boldklub, og vi er løbende i dialog med dem."



"Uanset at vi alle håber det bedste for Lyngby Boldklub, så skal vi selvfølgelig beskytte spillernes krav og muligheder, hvis det skulle ende med en konkurs," siger han.



Lyngby forsøger i øjeblikket at sikre økonomiske midler, så klubben kan afværge sin anden konkurs i dette årtusind.



Lyngby gik konkurs i december 2001, og dengang blev klubben tvangsnedrykket til Danmarksserien.



