Heimburgers fynske smykkegrossist er gået konkurs

Relateret indhold Artikler

Efter tre års intenst arbejde trækker erhvervsmanden Jens Heimburger og en stribe fynske investorer nu stikket til smykkefirmaet Aagaard Kranz & Ziegler med hovedsæde i Svendborg.



"Selskabet er konkurs og overgået til kurator. Jeg har lige været på virksomheden og orientere medarbejderne," siger Jens Heimburger.



Smykkefirmaet var tidligere ejet af kapitalfonden Capidea, som lod selskabet gå konkurs i februar 2015 efter at have slugt et trecifret milliontab hen over de foregående år.



Straks efter blev resterne dog købt ud af konkursboet af Heimburger og medinvestorerne Mads Kjær, Jesper Tastesen og Thomas Tolstrup Hansen.



Første år tegnede godt



Det første år tegnede rigtig godt, og Aagaard Kranz & Ziegler tjente hurtigt penge efter udskiftningen i ejerkredsen.



Men alt tyder på, at det første overskud hvilede på, at selskabet kom fra start med et varelager, der blev købt billigt ud af konkursboet.



I 2017 er det gået fra ondt til værre for selskabet, der også fejlede den vigtige julehandel.



"Vi har kunnet se, at vi havde et svagt salg i november og december. Derfor har vi afsøgt mulighederne for at afhænde selskabet og arbejdet intenst på det i hele januar. Men det er ikke lykkedes for os," siger Jens Heimburger.



Problemer i at være grossist



Han peger på, at ejerne både ser nogle strukturelle problemer i at være smykkegrossist i en tid, hvor et stigende salg sker i netbutikkerne. Det har samtidig presset mange af smykkebutikkerne, der har svært ved at tjene penge og dermed er forsigtige med at købe varer hos Aagaard Kranz & Ziegler.



Ifølge Jens Heimburger har han selv som hovedaktionær og de øvrige investorer tabt i alt ca. 17 mio. kr. på eventyret med smykkevirksomheden.



Kurator skal nu undersøge, om det er muligt at sælge resterne videre.



"Jeg udtaler mig ikke om, hvem de mulige købere er, men jeg ved, at der pågår drøftelser," siger Jens Heimburger.



Aagaard Kranz & Ziegler havde indtil i dag godt 20 ansatte og omsatte sidste år for under 100 mio. kr.