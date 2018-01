Østre Landsret har onsdag stadfæstet dommen over det lille transportfirma World Wide Traffic, der var sagsøgt af A.P. Møller - Mærsk for at have brugt selskabets ikoniske logo, den syvtakkede stjerne. Det oplyser Østre Landsret.



World Wide Traffic skal dermed betale en bøde på 10.000 kroner til det lyseblå shippingkonglomerat fra Esplanaden samt 35.000 kroner i sagsomkostninger. Derudover skal selskabet holde op med at bruge sit logo



World Wide Traffic blev allerede i 2016 idømt en bøde ved Sø- og Handelsretten.



- Efter en helhedsvurdering af de to mærkers visuelle udtryk finder retten det godtgjort, at der i den relevante kundekreds vil skabes en forbindelse mellem World Wide Traffics mærke og Mærsks velkendte varemærke, lød det dengang i domsafsigelsen.



Dommen blev dog anket til landsretten.



Det er en enkelt mand, der står bag selskabet, som i 2016 ud over ham selv også havde en deltidsansat. Der er tale om et ganske lille selskab, der i 2015/16 gav et overskud på 19.365 kroner.



De år, hvor der har været underskud, har hans familie støttet ham økonomisk, forklarede manden bag selskabet i retten i 2016.



Han fortalte desuden, at han siden 10-års-alderen har drømt om udformningen af det, der senere blev til selskabets logo.



Det var hans søster, der tegnede det for ham, og det minder ham om hans albanske rødder, herunder Moder Teresa og hans religiøse overbevisning, familie og stjernebilleder.



Den købte Sø- og Handelsretten ikke dengang og lagde blandt andet til grund for dommen, at manden tidligere har arbejdet tolv år i Mærsk.



