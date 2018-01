Den norske telegigant Telenor vil over de næste tre år nedlægge omkring 6000 stillinger.



Det oplyser teleselskabet i forbindelse med sit årsregnskab for 2017.



Nedlæggelserne sker som led i en ambition om at skære omkostningerne med 1-3 pct. om året i 2018-2020. Det skal spare 450-1350 mio. norske kr. om året.



Telenor sagde sidste år farvel til 2600 ansatte og har nu knap 30.000 ansatte.



