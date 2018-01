Telenor løftede indtjeningen på det danske marked i 2017, og selskabet forventer mere af samme skuffe i 2018, hvor det særligt har fokus på at vinde bredbåndskunder.



Sådan lyder det fra Jesper Hansen, der er administrerende direktør for Telenor Danmark.



- Vi har brugt de sidste par år på at blive mere effektive, og det vil vi fortsætte med. Vi skal bygge et stærkere Telenor, hvor vi skal forbedre vores indtjening.



- Jeg ser muligheder for at vokse på toplinjen, og der er også stadig mulighed for at blive mere effektive, siger Jesper Hansen, der ikke vil nævne konkrete tal for forventningerne.



Telenor Danmark nåede i 2017 et overskud på 849 mio. norske kr., når man ser på driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger og særlige poster (EBITDA), hvilket er en stigning fra 609 mio. norske kr. i 2016.



Telenor har især fokus på at få en større markedsandel på bredbåndsmarkedet. Selskabet vil især forsøge at øge salget til eksisterende mobilkunder, hvor det kan tilbyde bredbånd via både kabelnet, fibernet og fastnet.



- Vi har fået støvet vores bredbåndsprodukt af og har meldt os tilbage i kampen på det område. Vi har mange mobilkunder, som vi kan sælge bredbånd til, og det vil vi slå mere på tromme for, siger Jesper Hansen.



Telenor har samlet 1,83 mio. mobilkunder på det danske marked, og kundebasen har ligget stort set vandret gennem det seneste år med en tilgang på 6000 kunder. Det er også målsætningen at holde basen nogenlunde intakt i 2018.



- Man kommer ikke til at se os være meget aggressive i jagten på nye mobilkunder, siger Jesper Hansen.



I fjerde kvartal havde Telenor dog tilbagegang på EBITDA før særlige poster, der faldt til 148 mio. norske kr. fra 184 mio. norske kr. i samme periode af 2016, men det skyldtes ifølge Jesper Hansen primært kampagner og investeringer i forretningen.



- Det var helt som planlagt. Vi har haft omkostninger til kampagner, og så har vi investeret i at blive klar til GDPR (EU's nye regulativ for beskyttelse af persondata, red.) og i tiltag, der i 2018 skal forbedre løsningerne til vores kunder, siger Jesper Hansen.



De bedre resultater i Telenors danske forretning har sammen med en stabilisering af priserne på telemarkedet fået selskabet til at opskrive værdien af selskabet med 1,2 mia. norske kr., efter at det i 2015 blev nedskrevet med 2,1 mia. norske kr.



/ritzau/FINANS