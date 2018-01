Selv om Googles moderselskab, Alphabet, har lanceret en ny søgefunktion, der gør det muligt for andre selskaber som Kelkoo Group og Compare Group at nå op i toppen af søgeresultaterne, forbedrer det ikke konkurrencevilkårene for de mindre selskaber, da omkostningerne er enorme, lyder kritikken fra rivalerne og EU.



Det skriver the Wall Street Journal.



Der skal mere til at ændre Googles dominerende adfærd på internettet end en kæmpebøde fra EU på 2,4 mia. euro. Google forvrider nemlig fortsat konkurrenceforholdene på sin søgemaskine, mener flere af teknologiselskabets konkurrenter.



Sagen begyndte i juni 2017, da EU-Kommissionen anklagede Google for at udnytte sin markedsposition på sin søgeside til at skubbe andre konkurrenterne af banen.



Derfor har teknologigiganten oprettet et nyt system, der tillader mindre selskaber at købe plads i søgeresultaterne, som tidligere har været forbeholdt Google. Dog er prisen for en god plads høj, hvilket har udløst bekymringer blandt konkurrenterne.



- Når man kæmper mod Google befinder man sig i et kapløb mod bunden. Vi kan ikke byde mere, end vi kan indbringe, for ellers mister vi penge, siger Ben Kerkhof, direktør i Compare, til the Wall Street Journal.



Google har anket sagen.



/ritzau/FINANS