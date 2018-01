Ryanair har landet en aftale med den britiske fagforening the British Airline Pilots' Association, også kendt som Balpa Union, der fremover skal repræsentere alle piloter i selskabet.



Ryanairs administrerende direktør, Michael O'Leary, der tidligere har udtalt, at han hellere vil have hugget hænderne af end at indgå aftaler med fagforeninger, har ændret mening efter massivt pres og trusler om strejker i december 2017.



Det skriver the Guardian.



Balpa skal fremover forhandle løn, arbejdstid, vagtplanlægning og feriedage på vegne af 600 britiske Ryanair-piloter, der udgør en fjerdedel af den samlede pilotbesætning i Europa.



- Jeg håber, at dette vil blive begyndelsen på et stærkt og gensidigt fordelagtigt forhold mellem Balpa og Ryanair, og jeg vil opfordre Ryanair til at indgå aftaler med andre fagforeninger i andre lande, siger generalsekretær i Balpa Brian Strutton til avisen.



Michael O'Leary har hidtil ignoreret klager fra piloterne og insisteret på at forhandle løn og arbejdsvilkår på individuel basis. Dette vil Balpa blandt andet afskaffe.



