Lønsomheden er i bedring hos Ambu, der er blevet overrasket over, hvor meget effektiviseringer og et bedre produktmiks har formået at løfte indtjeningen i første kvartal.



Derfor opjusteres forventningerne til driftsmarginen en spids til intervallet 20-21 pct. fra tidligere i niveauet 20 pct.



- Vi har fået meget mere skalering på vores omsætning, end vi har haft nogensinde før, siger Ambus administrerende direktør, Lars Marcher, til Ritzau Finans.



- Vi har hele tiden regnet med, at et ændret produktmiks og vores effektiviseringer vil slå igennem. Det er også derfor, at vi har en ambition om at øge vores indtjening markant over de næste tre år, men vi er positivt overraskede over, at vi i det rent omsætningsmæssigt mindste kvartal i regnskabsåret har fået en så høj indtjening, uddyber Lars Marcher.



Ambu kom ud af perioden med et driftsresultat på 91 mio. kr. mod 65 mio. kr. i samme periode sidste år.



Omsætningen steg til 553 mio. kr. fra 512 mio. kr. - båret frem af visualiseringsprodukterne - herunder Ascope, som bruges af narkoselæger til at orientere sig i patienternes luftveje.



- Vi fortsætter med at vokse markant med vores højmarginprodukt Ascope, og derudover har vi godt styr på omkostningerne. Og så er vi bare blevet bedre til at producere. Vi laver færre fejl og har mindre spild. Så det hele går i den rigtige retning, siger Lars Marcher.



