Facebook vil fjerne alle reklamer for kryptovalutaer

Facebook vil forbyde alle annoncer for kryptovalutaer, herunder bitcoin. Det skriver IT-giganten i et blogindlæg, hvor det fremgår, at Facebook vil slå ned på "finansielle produkter og tjenester, der ofte er forbundet med vildledende salgs fremstød."



Med forbuddet mod annoncer for virtuelle valutaer vil Facebook bremse annoncer, der ofte er forbundet med vildledende markedsføring.



Den type annoncer vil forsvinde fra selve Facebook og fra platforme, hvor Facebook sælger annoncer.



"Vi slår ned på et her område, samtidig med at vi arbejder på, at at blive bedre til at identificere vildledende annoncer. Vi vil revidere reglerne og vi vil følge op på det her i takt med at vi får større viden," skriver

Rob Leathern, der er en af Facebooks annonce chefer.