Medie: APM Terminals undersøger muligheder for havnesalg

APM Terminals, A.P. Møller-Mærsks havnearm, har sat en række havne til salg.



Det erfarer Berlingske.



Ifølge oplysningerne er planen er sælge dele af havnene, men målet er at beholde kontrollen.



Salgsskiltet er overraskende, fordi APM Terminals er en del af de kerneaktiviteter (logistik og transport, red.) i den danske virksomhed, som Mærsk ikke har planer om at sælge i forbindelse med den omfattende forandringsproces i virksomheden.



"De (Mærsk, red.) vil sælge andele af nogle af de havne. Det handler om at frigøre nogle midler, og de går efter at få en god milliard kroner i kassen på det," siger en kilde med kendskab til salgsplanerne til avisen, der har fået oplysningerne bekræftet af flere andre kilder.



APM Terminals ønsker ikke at udtale sig om planerne.



Der skulle være tale om havne i Nordeuropa, vurderer Berlingske, fordi flere danske investeringsbanker har været involveret i opgaven.



Havneselskabet har flere end 20.000 ansatte, der arbejder på 76 havne over hele kloden. Blandt de mest kendte havne i Nordeuropa er Aarhus, Göteborg, Bremerhaven og Rotterdam.



