Tyskland åbner i april sit næste udbud på havvindmølleparker, hvor der samlet bliver udbudt 1,61 gigawatt (GW) i den tyske del af Nordsøen og Østersøen.



Det skriver Energiwatch.



De tyske myndigheder - Bundesnetzagentur - har sat et loft på statsstøtten på 0,10 euro per kilowatttime, hvilket er et markant fald i forhold til den seneste auktion, hvor tre ud af fire projekter dog endte med at blive vundet uden statsstøtte.



Her vandt danske Ørsted de to med et såkaldt nulbud, det vil sige uden støtte, mens det vandt et tredje projekt - Gode Wind 3 - med statsstøtte på 0,44 euro på kWh.



Trods loftet på den nye auktion er det ifølge Energiwatch ikke sikkert, at det ender med nulbud denne gang - blandt andet fordi projekterne i Østersøen, der samlet er 0,5 GW, ikke nødvendigvis er helt så prisdygtige som i Nordsøen.



Der bliver formelt åbnet for bud 1. april, og der er mulighed for at byde til og med 3. april.



/ritzau/FINANS