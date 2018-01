Prisen på vindgenereret strøm fra nye vindmøller vil fortsætte med at falde markant de kommende år frem mod 2020.



Sådan lød vurderingen fra Jim Robo, der er administrerende direktør for Nordamerikas største vindparkejer, Nextera Energy, på en telekonference.



Han fortalte på telekonferencen, ifølge en udskrift fra Bloomberg News, at vindenergiprojekter i USA, der bliver opført i områder med meget vind og opnår fuld PTC-støtte, i dag producerer elektricitet for mellem 12 og 18 dollar per megawatt-time (MWh).



Det er niveauet, efter at priserne på den vindgenererede strøm er faldet med omkring 30 pct. det sidste år, fortalte topchefen, der forventer, at de vil fortsætte ned med omkring 10 pct. hvert år frem mod 2020.



På telekonferencen blev han spurgt nærmere ind til, hvad prisfaldet dækker over, herunder hvad selve mølleprisen bidrager, og her svarede Jim Robo, at besparelsen - og den lavere pris per megawatt produceret strøm - kommer gennem forbedringer på mange områder.



- Når vi taler om 30 pct. og 10 pct., så er det omkostningen per kilowatt-time eller omkostningen per megawatt-time. Det er ikke kun mølleprisen, fastslog han.



Han forventer, at vindenergi uden støtte i det næste årti vil være et produkt til 20-25 dollar per MWh - efter bortfaldet af den nuværende amerikanske støtteordning, PTC, som giver skatterabat for produceret vindmøllestrøm.



Støtteordningen, der har til formål at fremme vedvarende energiinvesteringer, blev i december 2015 forlænget for en femårig periode, men aftalen indeholder en trinvis nedtrapning af støttebeløbet frem mod 2020.



I 2018 kan der etableres nye aftaler med en støtte på 60 pct. af den oprindelige værdi af PTC-ordningen, men mange udviklere har tidligere dog både sikret en pipeline af projekter til 100 pct. PTC-støtte og siden til 80 pct. PTC-støtte til udvikling over de kommende år.



I 2017 lød skatterabatten på 0,019 dollar per kilowatt (kWh) vind, hvilket svarer til 19 dollar per megawatt, fremgår det på det amerikanske energiministeriums hjemmeside. I takt med at satserne bliver nedtrappet, bliver den producerede vindmøllestrøm dyrere, hvis ikke priserne på vindmøller følger med ned.



Ifølge Jim Robo koster strøm fra solceller i dag omkring 25-35 dollar per MWh, og han forudser, at den type strøm uden støtte vil koste omkring 30-40 dollar per MWh efter 2020.



- Vi fortsætter med at være i det bedste vedvarende energimiljø i historien. De igangværende omkostningsfald på vedvarende energi fører til en større økonomisk efterspørgsel fra kunder, sagde han ifølge Recharge News.



Nextera Energy ejer i dag omkring 14 gigawatt vindkapacitet i USA og Canada og 2 gigawatt solenergi.



/ritzau/FINANS