GN starter kombineret amerikansk sats: Vil lave headset til soldater

GN Group har længe flaget muligheden for at udnytte kompetencerne fra begge selskabets divisioner, høreapparatproducenten GN Hearing og headset-producenten GN Audio.



Og den ambition munder nu ud i et nyt forretningsområde inden for intelligente høreløsninger. Det danske selskab vil således - under navnet GN Falcom - tilbyde headsets til soldater, der skal kunne beskytte hørelsen mod voldsom støj, mens løsningen samtidig skal kunne identificere vigtige lydkilder i 360 grader rundt om brugeren.



Dermed slås kompetencerne fra begge divisioner sammen til et nyt forretningsområde, der er relateret til de eksisterende.



I den forbindelse samler selskabet nu en lille gruppe folk relateret til det nye forretningsområde, og i løbet af 2018 vil GN deltage i forskellige militærudbud i både USA og andre Nato-lande med GN Falcom-projektet.



Det danske selskab venter ikke nogen "betydelig" indtægt fra forretningsområdet i 2018, og de langsigtede finansielle målsætninger for perioden 2017-2019 påvirkes heller ikke, oplyser GN.



- GN Group omfatter forbrugerrelateret, professionel og medicinsk høreteknologi under samme tag. Denne unikke platform gør det muligt at udvide GN's forretninger til tilstødende muligheder inden for lyd. Med vores brugercentrerede tilgang sigter vi efter at være lederen inden for intelligente lydløsninger, siger Anders Hedegaard, der er administrerende direktør hos GN Hearing, i en meddelelse om tiltaget.



GN har længe kastet penge efter muligheden på tværs af selskabets forsknings- og udviklingsafdelinger i Danmark og USA.



De nye GN Falcom-produkter vil blive produceret på GN's eksisterende fabrikker i Bloomington i staten Minnesota i det nordlige USA.



/ritzau/FINANS