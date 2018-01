MT Højgaard gennemfører fyringsrunde efter ordreudfald

Entreprenørkoncernen MT Højgaard har ikke fået de kontrakter ind, som det havde håbet på, og det har nødvendiggjort en tilpasning af kapaciteten i virksomheden.



Som et resultat har MT Højgaard i dag afskediget 100 funktionærer og nedlagt 60 stillinger i den danske forretning for at tilpasse kapaciteten til den nuværende ordrebeholdning og de forventede opgaver i 2018.



Specifikt taler MT Højgaard også om tre konkrete ordreudfald ultimo 2017.



- Vi havde gearet organisationen til et højere aktivitetsniveau end det, vi nu forventer at få i 2018. Derfor har vi overskydende kapacitet, og det gør vi op med for at sikre lønsomheden. Vi er kede af at skulle sige farvel til en række kompetente og engagerede kolleger og støtter dem med at komme godt videre i deres karriere, siger administrerende koncerndirektør, Torben Biilmann, i forbindelse med afskedigelserne.



Kapacitetstilpasningen påvirker ikke resultatet for 2017.



/ritzau/FINANS