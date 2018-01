Ryanair indgår historisk aftale med fagforening

Lavprisselskabet Ryanair og britiske piloter har underskrevet et udkast til en frivillig fagforeningsaftale. Det er den første for selskabet nogensinde.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



- Givet Ryanairs tidligere fjendtlige holdning til fagforeninger er dagens aftale en historisk en af slagsen, siger Brian Strutton, generalsekretær i Britisk Airline Pilots' Association, Balpa, i en meddelelse.



- Mens vi oprindeligt var skeptiske over for Ryanairs reelle vilje til at anerkende os og andre fagforeninger, har vores samtaler og møder vist, at de har en ærlig interesse i et konstruktivt forhold til fagforeninger.



Med aftalen anerkender Ryanair Balpa som fagforening for selskabets 600 piloter ansat med base i Storbritannien.



Fagforeningen opfordrer i samme ombæring Ryanair til at lave aftaler med fagforeninger i andre lande også.



Ryanair med den bastante administrerende direktør Michael O'Leary i spidsen har ellers i årevis buldret mod fagforeninger.



Men i efteråret og op til jul blev arbejdsforholdene for selskabets piloter for meget for dem.



Ikke bare skiftede mange til andre selskaber, men der blev også strejket. Det kostede Ryanair flere tusinde aflysninger og store økonomiske omkostninger.



- At anerkende fagforeninger vil være en signifikant ændring for Ryanair. Men vi har leveret radikale ændringer før, sagde Michael O'Leary i december i en kovending, der vakte genlyd i hele branchen.



Også i Danmark er der håb om, at Ryanair er klar til at indgå aftaler med fagforeningerne og tillade sine piloter at organisere sig. I februar er der møder mellem Ryanair og danske fagforeninger, omend indholdet er ukendt.



De danske fagforeninger har længe kæmpet for, at Ryanairs ansatte i Danmark skulle dækkes af fagforeninger.



- De danske fagforeninger ønsker at indgå en aftale med Ryanair, men Ryanair ønsker ikke at indgå aftaler med de danske fagforeninger, sagde Michael O´Leary eksempelvis i 2012.



/ritzau/