Presset TDC-boss sætter sin lid til digitale guldæg

TDC's topchef, Pernille Erenbjerg, peger på de digitale kompetencer som den vigtigste nøgle til at nå i mål med TDC-strategien.



Det skriver JP Erhverv.



Om kort tid bliver to af TDC's helt store digitale investeringer sat i søen, og ifølge topchefen er det evnen til at udvikle det bedste digitale tv-univers, der skal geare TDC til vækst og kundefremgang.



- Når man som jeg sidder i orkanens øje, finder man hurtigt ud af, at evnen til at digitalisere alt fra kundeoplevelsen til produkterne betyder ekstremt meget for at nå vores mål, siger Pernille Erenbjerg til JP Erhverv.



TDC har netop præsenteret en helt ny forretningsenhed med navnet Digital, der får en årlig investering på 700 mio. kr. Her skal 500 it-udviklere blandt andet være med til at udvikle en bedre online kundeservice.





/ritzau/FINANS