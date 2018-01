Mærsk-konkurrent sætter nyt kæmpeskib i drift

I næste uge er det franske containerrederi CMA CGM klar til at sætte sit første containerskib i megastørrelsen ind på ruten mellem Asien og Nordeuropa.



Det nye containerskib, der har en størrelse på 20.600 tyvefodscontainere (teu), sejler på ruten for første gang tirsdag den 6. februar, oplyser CMA CGM i en meddelelse.



Skibet, som er opkaldt efter den franske forfatter Antoine de Saint-Exupéry, er 400 meter langt og 59 meter bredt, og den store kapacitet betyder, at det i alt kan indeholde 123 kilometer containere.



Det franske rederi lagde i marts 2015 en ordre på i alt tre skibe à 20.600 teu hos det koreanske Hanjin-værft.



Ved bestillingen af de store skibe satte CMA CGM rekord, men bare få dage efter blev den overgået, da Samsung-værftet i Sydkorea bekræftede, at det skulle bygge seks skibe for OOCL-rederiet, hver med en kapacitet på 21.100 tyvefodscontainere (teu).



Siden har flere store rederier, heriblandt CMA CGM, meldt ud, at de har bestilt nye kæmpeskibe med plads til op mod 22.000 teu.



Brancheførende Maersk Lines var sidste år kortvarigt indehaver af verdens største containerskib, efter at det danske rederi fik leveret et skib af den nye Triple E-generation, der kan flytte omkring 20.568 teu, skriver Alphaliner.



Blot en måned efter blev rekordtitlen overtaget af rederiet OOCL, der fik leveret et containerskib på mere end 21.000 teu.



