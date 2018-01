Ikeas varehuse i Danmark flagede søndag på halv stang. Det skyldtes, at møbelkoncernens svenske grundlægger, Ingvar Kamprad, lørdag døde i en alder af 91 år.



I Danmark markeres dødsfaldet også mandag, hvor der blandt andet bliver tændt lys og stillet kondolencebøger frem i de fem danske varehuse.



- Ingvar Kamprad var meget til stede i virksomheden. Både fysisk og med sin vision om at skabe en bedre hverdag for de mange, siger Tina Lindharth, kommunikationschef i Ikea Danmark.



Ingvar Kamprad døde lørdag i sit hjem i Småland efter kort tids sygdom, oplyser Ikea.



