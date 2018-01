Ikea-grundlægger er død: "Troede aldrig, at det skulle ske"

Talsmand for Ikea Holding Lars-Johan Jarnheimer bekræfter over for mediet, at Kamprad døde i går, lørdag.



"Ja, det gjorde han, selv om man aldrig troede, at det skulle ske. Det er sørgeligt, men samtidig kan man glæde sig over, at han fik et langt og indholdsrigt liv," siger talsmanden.



Kamprad grundlagde Ikea som bare 17-årig i 1943, og møbelvirksomheden har gjort ham til Nordens rigeste med en anslået formue på 52mia. dollar. ifølge Bloomberg.



Ifølge det amerikanske medie gjorde formuen ham til verdens 10. rigeste person i 2017.



Navnet Ikea er et akronym, hvor "I" står for Ingvar, "K" for Kamprad, "E" for Elmtaryd, gården hvor Kamprad voksede op, og "A" for Agunnaryd, der er hans hjemby.



I starten solgte han møbler i lokale aviser og via postordre, og i 1955 begyndte Ikea at producere sine egne møbler.



I dag har Ikea 389 varehuse verden over, 183.000 medarbejdere og omsætter for over 200 mia. kr. årligt.



Også Ikea bekræfter på sin Twitter-profil, at stifteren nu er død.



"Ingvar Kamprad er i stilhed sovet ind i sit hjem i Småland. Han blev født i 1926 i Småland, og som 17-årig grundlagde han Ikea. Ingvar kommer til at være savnet og varmt husket af familie og af Ikea-medarbejdere verden over."



Ingvar Kamprad blev enkemand i 2011, da hans hustru døde.



I 2013 trak han sig på grund af sin fremskredne alder fra bestyrelsen i Inter Ikea.



Samme år flyttede han tilbage til Sverige efter 40 år i udlandet, hvor han senest boede i Schweiz.



I 1970'erne boede han i en håndfuld år i Danmark.





