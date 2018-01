Diskret jyde scorer over 700 mio. kr. på at sælge familiens virksomhed

Familien bag Borg Automotive, der renoverer reservedele til bilbranchen, valgte sidste år at sælge den velindtjenende virksomhed til konglomeratet Schouw & Co.



Og den beslutning har fået pengekassen til at bugne hos Søren Toft-Jensen, der har stået bag Borg Automotive siden 1975.



I hans personlige selskab Auto Akku ApS fremgår det, at Søren Toft-Jensen har indkasseret 744 mio. kr., og han har samtidigt udbetalt 106 mio. kr. til sig selv i udbytte.



Silkeborg-baserede Borg Automotive har år efter år tjent mange millioner på refabrikation af brugte bilkomponenter, som sælges gennem grossister til autoværksteder på de europæiske markeder.



Børsen kunne sidste år fortælle om Søren Toft-Jensens fremskredne og hemmelige salgsplaner, men han var ikke meget for at bekræfte oplysningerne.



Han sagde dog:



"Hvis der er nogen, der kommer med et godt bud, så vil jeg kigge på det. Men jeg vil ikke love, at jeg vil sælge," hvorefter han tilføjede:



"Men du skal ikke skrive, at vi er til salg, for jeg har ikke brug for, at der kommer flere farende og vil købe virksomheden."



12 dage senere underskrev han en købsaftale med Schouw & Co., der værdisatte hans livsværk til mere end 1 mia. kr.



Millionerne vælter ind



I det senest tilgængelige regnskab fra 2015/16 steg omsætningen til 569 mio. kr, mens driftsindtjeningen eksploderede til 101 mio. kr. - en fordobling i forhold til året før.



Overskuddet efter skat tog også et stort hop fra 40 mio. kr. i 2014/15 til 70 mio. kr.



Schouw & Co. købte Borg Automotive i marts 2017, og det børsnoterede konglomerat forventer, at det nye selskab i porteføljen kommer til at bidrage med en omsætning på 700 mio. kr. i de ni måneder man har ejet det i i 2017.



En væsentlig omsætningsvækst, der ventes af blive fulgt op af en driftsindtjening på mellem 110 og 130 mio. kr.



Over 1200 ansatte



Søren Toft-Jensen , der nærmer sig 70 år, stiftede Toft-Jensen Elektro i 1975 som 25-årig i Rudkøbing på Langeland. Få år senere begyndte virksomheden at fokusere på markedet for refabrikation af reservedele, men først i 2004 skiftede selskabet navn til Borg Automotive.



I dag har virksomheden mere end 1200 ansatte i bl.a. Danmark, Storbritannien og på flere fabrikker i Østeuropa. Dermed er selskabet en af Europas største producenter til bilbranchens eftermarked.