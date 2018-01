RTX-topchef: Kunderne tømte lagrene før nytår - men ordrer kommer igen

Flere af kunderne solgte ud af deres lagre før årsskiftet, og det pressede sammen med en svag dollarkurs resultaterne i første kvartal hos RTX.



Men selskabet forventer, at der igen kommer tryk på bestillingerne, hvilket vil kunne ses på resultaterne i næste kvartal.



"Mange af vores kunder har kørt deres egne lagre ned op til årsskiftet for at optimere deres cash flow, og det rammer vores resultater," siger administrerende direktør Peter Røpke.



"Så der er sket en forskydning af ordrerne, men vi har relativ god visibilitet, når man kigger tre-seks måneder frem, og derfor har vi også kunnet fastholde vores forventninger til hele året," siger han efter torsdagens regnskab.



RTX, der leverer trådløse løsninger til blandt andet teleindustrien, nåede en omsætning på 100,9 mio. kr. i første kvartal, som løb til udgangen af 2017.



Det er et fald på 9,3 pct. sammenlignet med året før, hvor svækkelsen af dollar var den primære årsag, da den organiske tilbagegang var 2,3 pct.



Samtidig faldt driftsoverskuddet før finansposter, EBIT, 3 mio. kr. til 12,1 mio. kr.



Selskabet har bevidst valgt ikke at afdække sig for udsving i valutakurserne, hvilket derfor giver volatilitet kvartal til kvartal.



"Vi er primært eksponeret i dollar/euro, og vi mener ikke, at det kan betale sig at afdække os over tid. I stedet dækker vi os ind på naturlig vis, da vi har mange direkte omkostninger i dollar, men det tager ikke det hele," siger Peter Røpke.



Selskabet kunne i forbindelse med regnskabet fortælle, at det i kvartalet har vundet en stor aftale med en kunde, som ikke er indregnet i de finansielle forventninger for hele året.



"Det er en stor kunde, der på sigt kan blive lige så stor som vores største kunder, men det er for tidligt at sige, hvornår det for alvor begynder at få effekt," siger Peter Røpke.



RTX's forventninger til 2017/2018 er fortsat en omsætning på 460-490 mio. kr. og et EBIT-overskud på 58-73 mio. kr.



RTX-aktien faldt torsdag 3,5 pct. Fredag falder aktien 1,3 pct. til 147 kr., hvor der dog fragår et udbytte på 2 kr.



/ritzau/FINANS