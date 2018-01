Vestas-rival fyrer mere end 200 i USA på grund af lavere aktivitet

Relateret indhold Tilføj søgeagent Gamesa

Den tyske-spanske vindmølleproducent Siemens Gamesa siger farvel til 202 medarbejdere på sin vingefabrik i byen Fort Madison, der ligger i den amerikanske delstat Iowa.



Det skriver mediet USA Today med henvisning til en meddelelse, som er indsendt til beskæftigelsesmyndighederne i Iowa.



De 202 medarbejdere, som står til at have sidste arbejdsdag 24. marts, blev oplyst om deres fremtid i virksomheden i onsdags.



"Vores forretningsvolumen her på stedet kommer i løbet af 2018 ikke til at svare overens med den eksisterende medarbejderstyrke," skriver Siemens Gamesa i en meddelelse ifølge USA Today.



Vindmølleproducenten fortsætter med at understrege, at selv om den ser langsigtede muligheder i det amerikanske vindmarked, så har der skullet tages en svær beslutning i forhold til at justere på antallet af medarbejdere i Fort Madison.



"Fort Madisons betydning for vores fremadrettede forretningsstrategi er eksemplificeret ved, at vi foretager en stor investering på fabrikken, hvor vi installerer yderligere vingeforme til nye vindmøllemodeller," skriver Siemens Gamesa.



/ritzau/FINANS