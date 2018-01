Manglende sportsbegivenheder fordobler TV2-overskud

TV2 ser ud til at levere et resultat for 2017, der er næsten dobbelt så højt som året forinden.



Det viser det foreløbige regnskab, som er blevet behandlet af bestyrelsen fredag.



På bundlinjen står der et plus på 300 millioner kroner før skat og finansielle poster. Det vil i givet fald være højere end de 135 millioner kroner, man tjente i 2016.



"TV2 har haft et historisk godt resultat i 2017 både økonomisk og brugermæssigt. Vi fastholder den traditionelle forretning samtidig med, at TV2 Play og den digitale markedsposition styrkes," siger administrerende direktør Merete Eldrup i en pressemeddelelse.



En af de vigtigste årsager til den store resultatforbedring er, at 2017 var et år uden de største sportsbegivenheder - De Olympiske Lege og fodboldslutrunderne.



Det har betydet, at omkostningerne til sport faldt med 112 millioner kroner.



Men en stigende omsætning på fire procent og faldende omkostninger bidrager også til det positive resultat.



Regnskabet er som nævnt kun foreløbigt. Det endelige, reviderede regnskab foreligger først 20. marts.



/ritzau/