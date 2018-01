Det amerikanske medicinalselskab Abbvie har tjent mere end ventet i sidste års fjerde kvartal og tager hul på det nye år med mere positive forventninger end førhen.



For 2018 regner Abbvie nu med at lande en indtjening eksklusiv engangsposter på mellem 7,33 og 7,43 dollar per aktie, efter at selskabet tidligere forudså en indtjening mellem 6,37 og 6,57 dollar per aktie.



En af de primære årsager til de opløftende forventninger er gigtmidlet Humira. Abbvie forudser, at det kommer til at fastholde en stærk position på trods af øget konkurrence.



I 2017 øgede Abbvie sin omsætning fra midlet med 15 pct. til 18,4 mia. dollar, og derved stod Humira for næsten totredjedele af selskabets samlede salg.



De mere positive forventninger til 2018 kommer sammen med fredagens regnskab for fjerde kvartal af 2017, der viser, at selskabet i kvartalet landede en justeret indtjening per aktie på 1,48 dollar.



Det var lidt bedre end de 1,45 dollar, som analytikerne havde regnet med ifølge Bloomberg News.



I det amerikanske formarked stiger Abbvie-aktien godt en time før markedsåbning med 1,2 pct. til 109,60 dollar.



/ritzau/FINANS