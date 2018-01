Legoland lukker modelbyggeafdeling i Billund

De ansatte i Legolands såkaldte modelafdeling skal inden sommerferien finde sig et nyt job.



Legoland nedlægger ifølge Billund Online afdelingen, der beskæftiger 20 personer.



Årsagen er den, at der er langt mere brug for nye Lego-modeller i de øvrige Legoland-parker verden over. Derfor giver det bedre mening at bygge modellerne lokalt frem for i Billund.



"Det har været en svær beslutning, og vores fokus er nu på at hjælpe de berørte medarbejdere videre," siger Kasper Tangsig, der er pr-medarbejder hos Legoland Billund, til Billund Online.



Han understreger over for Ritzau, at det ikke får nogen konsekvenser for det såkaldte Miniland i Legoland-parken i Billund, hvor berømte bygninger og steder er opført i legoklodser.



"Det vil fortsat være hjertet i det oprindelige Legoland, ligesom det er de i de øvrige parker."



Når der i fremtiden sker udskiftning i området, vil de nye modeller være bygget i en af de udenlandske modelafdelinger.



Det er selskabet Merlin Entertainment, der ejer og driver Legoland-parkerne.



Der findes otte af slagsen rundt om i verden. De ligger blandt andet i Californien, Malaysia, Dubai og Japan.



/ritzau/