Analysefirma efter skævert: Vestas er stadigvæk størst i USA

Vestas var igen i 2017 den største leverandør af vindmøller i USA.



Det fastslår Bloomberg New Energy Finance, BNEF, i en korrigeret opgørelse af markedsandelene, efter at analysehuset i en første opgørelse onsdag ellers var nået frem til, at GE havde tilbageerobret toppositionen.



"En tidligere version udpegede forkert GE som den førende leverandør i 2017," erkender BNEF, som i sine regneark havde fået opgjort nogle projekter forkert.



Det samlede amerikanske marked opgøres af BNEF til 7,3 gigawatt i nettilsluttet kapacitet, og ud af det tal er 36 pct. leveret af Vestas, mens GE ligesom i 2016 var toer på markedet nu med en markedsandel på 29 pct.



Både Vestas og GE har dog mistet markedsandele i forhold til 2016, hvor Vestas, ifølge BNEF's måde at opgøre markedet på, stod for 43 pct. og GE for 40 pct.



Omvendt har Siemens Gamesa øget sin markedsandel fra 16 pct. i 2016 til 22 pct. i 2017, mens Nordex har løftet sin til 11 pct. fra blot 1 pct. i 2016. De fire aktører stod dermed for samlet 98 pct. af installationerne sidste år.



/ritzau/FINANS