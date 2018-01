Svækket dollar koster danske selskaber milliarder

En svagere dollar koster danske virksomheder store summer, viser nye beregninger fra Sydbank ifølge Berlingske Business.I alt kommer den svækkede amerikanske valuta til at koste de danske virksomheder 12 mia. kr.Aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen er ikke i tvivl om, at den svage dollar bliver det helt store tema, når de store danske C25 selskaber i løbet af de kommende uger aflægger årsregnskab for 2017. "Dollaren kommer til at koste gevaldigt med indtjening i de danske virksomheder, og det tager toppen af det kurspotentiale, der ellers ville være. Vi taler omkring 10 pct. af virksomhedernes indtjening. Det er noget, som kan mærkes," siger Jacob Pedersen til Berlingske Business.Ifølge Sydbanks cheføkonom Helge J. Pedersen kommer den lave dollarkurs dog ikke til at ryste det makroøkonomiske fundament i Danmark."Vi har stadig et opsving og solidt overskud på betalingsbalancen. Den stærkere effektive kronekurs betyder samtidig, at det bliver billigere for danskerne at købe varer fra udlandet og inflationen bliver lavere, end den ellers ville have været," siger Helge J. Pedersen./ritzau/FINANS