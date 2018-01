Telia møder forventninger på driftsresultat - men mister danske kunder

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Omsætningen stod næsten stille for svenske Telia i oktober, november og december sidste år, mens driftsresultatet steg en smule i perioden.



I fjerde kvartal landede omsætningen på 21,19 mia. svenske kr. mod 21,13 mia. svenske kr. i samme periode af 2016. Til sammenligning havde analytikerne ventet en omsætning på 20,97 mia. svenske kr., viser data fra Bloomberg News.



Teleselskabet rammer stort set plet med et ordinært driftsresultat på 6,59 mia. svenske kr. i fjerde kvartal, da analytikerne havde ventet 6,60 mia. svenske kr. på denne post.



Det svenske selskab rammer dog en under målet med et nettooverskud på 754 mio. svenske kr. i perioden, mens analytikerne havde sat næsen op efter et resultat på 2,86 mia. svenske kr. Til sammenligning lød overskuddet i fjerde kvartal sidste år på 7,33 mia. svensk kr.



Faldet skyldes blandt andet nedskrivninger i ophørte aktiviteter, mens perioden i 2016 var positivt påvirket af salget af Yoigo, mens salget af Megafon havde en positiv effekt på resultatet sidste år, fremgår det af regnskabet fredag morgen.



I Danmark måtte Telia igen se kunderne skifte til konkurrenterne, og i oktober, november og december mistede teleselskabet 4000 mobilabonnenter herhjemme, fremgår det af en pressemeddelelse fra Telia.



Telias danske forretning opnåede i fjerde kvartal et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 161 mio. kr., hvilket er en stigning fra 153 mio. kr. i samme periode året først.



Serviceomsætningen i den danske del af forretningen faldt omvendt i kvartalet til 817 mio. kr. fra 842 mio. kr. i fjerde kvartal 2016.



/ritzau/FINANS