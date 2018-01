Skuffende lavvækst sender Starbucks sydover

Relateret indhold Artikler

Selv om kaffekæden Starbucks løftede sit salg i første kvartal, var det ikke nok til at tilfredsstille investorerne, der ligesom analytikerne i markedet havde sat næsen op efter en langt højere vækst.



I første kvartal steg omsætningen hos det amerikanske selskab, der driver kaffebarer rundt om i verden, med 2 pct., hvilket gav en omsætning på 6,07 mia. dollar. Det var dog lavere end den ventede stigning på 3 pct. til en omsætning på 6,19 mia. dollar, som markedet havde ventet ifølge Bloomberg News.



På bundlinjen ramte Starbucks til gengæld over målet med en justeret indtjening per aktie på 0,65 dollar. Det er dog inklusiv en skattefordel på 0,07 dollar. Analytikerne havde ventet 0,57 dollar per aktie uden skattefordelen.



Den svage vækst gav anledning til et kursdrop i eftermarkedet på 4,3 pct. efter et fald på 0,4 pct. i torsdagens ordinære amerikanske handel.



/ritzau/FINANS