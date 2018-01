Intel leverede stærkt regnskab efter børstid

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske chipproducent Intel leverede et stærkt regnskab efter amerikansk børslukketid torsdag. Aktien steg i eftermarkedet trods en lidt svagere forventningsudsigt end ventet.



Intel kom ud af fjerde kvartal med et justeret overskud på 1,08 dollar per aktie efter en omsætning på 17,1 mia. dollar.



Analytikerne havde ventet et overskud på 0,87 dollar per aktie og en omsætning på 16,3 mia. dollar.



Prognosen for første kvartal lyder på et justeret overskud på 0,70 dollar per aktie. analytikerne havde inden regnskabet estimeret et første kvartalsoverskud på 0,73 dollar per aktie.



Intels aktie steg 3,7 pct. i eftermarkedet efter et fald i den ordinære handel på 0,5 pct.



